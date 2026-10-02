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Lübnan Başbakanı Selam, Nebatiye'de yeniden imar için destek çağrısı yaptı

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, güneydeki Nebatiye'yi ziyaret ederek İsrail'in topraklardan tamamen çekilmesi ve yeniden imar için destek çağrısı yaptı. Selam, bölgenin ihtiyaçlarının devlet imkanlarını aştığını ve yeniden imar için büyük finansmana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülke topraklarından tamamen çekilmesi ve tek orduya sahip, savaş ve barış kararlarının tek merkezden alındığı güçlü ve etkin bir devletin yeniden inşası için imkanların ve desteğin seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Selam ve beraberindeki heyet, İsrail'in ateşkese rağmen sık sık belde ve köylerine saldırılar düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentini ziyaret etti.

Nebatiye'de Sivil Savunma binasının temel atma töreninde konuşan Selam, göreve başlamasından bu yana kenti üçüncü kez ziyaret ettiğini belirterek, önceliklerinin bölgenin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yeniden imar olduğunu ifade etti.

Selam, bölgenin ihtiyaçlarının Lübnan devletinin imkanlarını aştığını ve yeniden imar için büyük miktarda finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, güneyi yeniden ayağa kaldırmak için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Bölge halkının önceliklerinin hükümetin de öncelikleri olmaya devam edeceğini vurgulayan Selam, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail saldırılarının durdurulması, İsrail'in topraklarımızdan tamamen çekilmesi, insanların evlerine güvenli ve onurlu şekilde dönmesi, geçim kaynaklarına yeniden kavuşması ve güneyin kent, belde ve köylerinde hayatın yeniden canlanması önceliklerimizdir."

Lübnan Başbakanı Selam, "Bizim için gerçek güvence, İsrail'in tamamen çekilmesini sağlamak ve tek orduya sahip, başta savaş ve barış olmak üzere kararların tek merkezden alındığı güçlü ve etkin bir devleti yeniden inşa etmek için sağlayabildiğimiz tüm imkanları ve desteği aynı anda seferber etmektir." diye konuştu.

"Büyük bir bölgesel uzlaşı beklemek bizim için bir seçenek değil"

Bu yaklaşımın ülkeyi yeni savaşlardan uzak tutmanın yolu olduğunu belirten Selam, bunun yeni saldırılar düzenlenmesi veya mevcut saldırıların genişletilmesi için öne sürülen gerekçeleri de ortadan kaldıracağını ifade etti.

Selam, "Büyük bir bölgesel uzlaşıyı beklemek bizim için bir seçenek değil. Bu uzlaşma olabilir de olmayabilir de yıllarca gecikebilir. Gerçekleşirse de bizim aleyhimize olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Selam'ın ziyareti sırasında AA muhabirine konuşan bölge sakini Ummu Ahmed, İsrail saldırısında hayatını kaybeden oğlu için İsrail'e dava açılmasını istedi.

Ummu Ahmed, "Gereğini yapsınlar. Her suçun bir cezası vardır. Bu benim hakkım, yüreğime su serpilmesini istiyorum. Bunun dışında hiçbir şey umurumda değil." dedi.

Nebatiyeli İsam Humani ise Başbakan Selam'dan Yukarı Nebatiye beldesini ziyaret etmesini ve Lübnan ordusunun burada konuşlanmasını sağlamasını talep etti.

Beldede ordunun konuşlanmasının ve Sivil Savunma merkezinin bulunmasının halka güven vereceğini dile getiren Humani, bunun insanların evlerine dönüşüne katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA
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