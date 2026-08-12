Haberler

Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Ağır Suçlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in güneydeki saldırı ve yıkımlarını uluslararası hukuk ve insan hakları ihlali olarak nitelendirdi. Ateşkese rağmen devam eden saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülkenin güneyindeki köy ve beldelerdeki saldırıları ve yıkımlarının, "uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarının ağır ihlali" olduğunu belirtti.

Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mansuri, Doğu Zavtar ve Kefr Tebnit başta olmak üzere birçok belde ve köylerde gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

İsrail saldırılarında evlerin, yerleşim bölgelerinin, altyapının, kamu binalarının ve ibadethanelerin sistematik şekilde tahrip edildiğine dikkati çeken Selam, bu saldırılar ve bölgedeki yıkımlarla "uluslararası hukukun ve uluslararası insan haklarının ağır şekilde ihlal edildiğini" vurguladı.

Selam, İsrail ordusunun sahadaki yıkımlarını, "askeri tesislerin varlığı" bahanesiyle gerekçelendirmesinin "mantık dışı" olduğunu ifade etti.

İsrail'in Lübnan'da devam eden işgali konusunda ise Selam, " Lübnan'ın egemenliği, halkının güvenliği ve güneylilerin topraklarına dönüp yaşadıkları yerleri yeniden inşa etme hakkı pazarlık konusu yapılamaz." dedi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi

Taraftarı sevinçten uçuracak haber geldi: Kartal, golcüsüne kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...

Külliye'de Filistin zirvesi: Mesajlar Netanyahu'ya
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın

Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın