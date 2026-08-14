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Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Çekilme Takvimi Vurgusu

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'li yetkililerle Beyrut'ta görüşerek İsrail çerçeve anlaşmasının askeri boyutunu ve güneydeki durumu ele aldı; İsrail'in çekilme takvimi ve yıkımın durdurulmasını vurguladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield ile İsrail'le varılan çerçeve anlaşmanın askeri boyutunu ve ülkenin güneyindeki gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Selam, Issa ve Clearfield ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmede İsrail ile varılan çerçeve anlaşmanın askeri boyutu ve Lübnan'ın güneyindeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Selam, görüşmede İsrail'in güneydeki yerleşim yerlerine yönelik yıkımlarını durdurması, pilot bölgelerin kapsamının genişletilmesi ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi için net bir takvim belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnanile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında da çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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