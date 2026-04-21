Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis Atina'da görüştü

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya gelerek Lübnan'daki son gelişmeleri, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes ve yapılması planlanan müzakereleri görüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Yerapetritis ile Mitri'nin görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler, İsrail ile Lübnan arasında varılan 10 günlük ateşkes ve İsrail ile Lübnan arasında Washington'da yapılması planlanan doğrudan müzakereler ele alındı.

Yerapetritis, Yunanistan'ın Lübnan'a gönderdiği insani yardımın ilk aşamasının bugün tamamlandığını aktardı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
