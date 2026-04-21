Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis Atina'da görüştü

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri Atina'ya ziyarette bulunarak, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Yerapetritis ile Mitri'nin görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler, İsrail ile Lübnan arasında varılan 10 günlük ateşkes ve İsrail ile Lübnan arasında Washington'da yapılması planlanan doğrudan müzakereler ele alındı.

Yerapetritis, Yunanistan'ın Lübnan'a gönderdiği insani yardımın ilk aşamasının bugün tamamlandığını aktardı.