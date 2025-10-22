Louvre Müzesi, Hırsızlık Olayının Ardından Ziyaretçilere Yeniden Açıldı

PARİS, 22 Ekim (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi, değerli mücevherlerin çalındığı hırsızlık olayından 3 gün sonra çarşamba sabahı kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı.

Müze, pazar günü hırsızlığın gerçekleştiği Apollo Galerisi'nin ziyarete kapalı kalacağını duyurdu.

Louvre'da sergilenen 8 adet Fransız kraliyet mücevheri, pazar günü dört soyguncu tarafından çalınmıştı. Olayın failleri henüz yakalanamazken, şüphelilerin tespiti ve çalınan eserlerin ele geçirilmesi amacıyla yaklaşık 100 dedektif görevlendirildi.