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Paris'teki Louvre Müzesi aşırı sıcaklar nedeniyle kapılarını erken kapatacak

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, ülkede etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 24-27 Haziran tarihlerinde kapılarını ziyarete yerel saatle 18.00 yerine 16.00'da kapatacağını duyurdu. Müze yönetimi, tarihi binanın bazı bölümlerinin iklim değişikliğine yeterince dayanıklı olmadığını ve sıcaklık artışının personel ile ziyaretçilerde konforsuzluğa yol açtığını belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi ülkede etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle kapılarını ziyarete daha erken kapatacak.

Louvre Müzesinin internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede aşırı sıcakların etkili olduğu hatırlatılarak, günün en sıcak saatlerinde ziyaret ve çalışma koşullarının zorlaşması nedeniyle 24-27 Haziran tarihlerinde müzenin kapılarını ziyarete yerel saatle 18.00 yerine 16.00'da kapatacağı belirtildi.

Açıklamada, müzenin tarihi binasının dirençli olmasına rağmen bazı bölümlerinin hassas olduğuna ve iklim değişikliğine yeterince dayanıklı olmadığına işaret edilerek, 73 bin metrekarelik tarihi yapının güneş ışığına eşit bir şekilde maruz kalmadığı kaydedildi.

Bu nedenle müzenin bazı bölümlerinde hava sıcaklığının yükselmesinin personel ve ziyaretçilerde konforsuzluğa yol açtığı vurgulanan açıklamada, gün sonunda ziyaretçi yoğunluğunun da etkisiyle, ısı birikiminin en yüksek seviyeye ulaştığına işaret edildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülkede yarın aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verilen vilayet sayısı 58'e çıkarıldı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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