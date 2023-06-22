Louis Tomlinson'un konseri dolu felaketine dönüştü: Yüzlerce kişi yaralandı

Louis Tomlinson'un Red Rocks'taki konserine katılan yaklaşık 100 kişi, golf topu büyüklüğündeki dolu tanelerinin hedefi oldu. Yüzlerce kişi yaralandı. Hayatı tehdit etmeyen yaralarla yedi kişi hastaneye kaldırıldı ve 80-90 kişi olay yerinde tedavi edildi. Konserin organizatörleri, eski One Direction üyesi Louis Tomlinson'ın konserini daha sonraki bir tarihe erteledi.

Louis Tomlinson'un Red Rocks'taki konserine katılan yaklaşık 100 kişi, golf topu büyüklüğündeki dolu tanelerinin hedefi oldu.

Resmi kaynaklara ve olay yerinden alınan görüntülere göre, yüzlerce kişi yaralandı. Hayatı tehdit etmeyen yaralarla yedi kişi hastaneye kaldırıldı ve 80-90 kişi olay yerinde tedavi edildi, bu bilgi West Metro Fire Rescue tarafından paylaşıldı.

Kurtarma ekibinin verdiği bilgilere göre, yaralılar kemik kırıkları ve kesiklerle mücadele etti.

Katılımcılardan biri olan Nicole, Twitter üzerinden "Bu gece, hayatımın en korkutucu gecesiydi" ifadelerini kullandı.

"Red Rocks'ta dolu yağmaya başladı ve ben ve kız kardeşim bir işaretin altında sığınma şansı bulduk. Doludan dolayı kanıyorum ve başımda çürükler var."

Nicole'un çektiği bir video, devasa dolu tanelerinin düşüşünü ve etrafa çarpmasını gösteriyor. Videoya insanların çığlık attığı ve ağladığı sesler yansıyor.

Sahne alan bir başka video, konser katılımcılarını bir ağacın altında toplanmış ve üzerlerine dolu yağıyor şeklinde gösteriyor.

Birçok kişi acı içinde çığlık atarken başlarını ceketler, çantalar ve diğer eşyalarla korumaya çalıştı.

Bir katılımcı, dolu tanelerinin neden olduğu kırmızı lekelerle kaplı kolunun bir resmini paylaştı. Arabasına ulaşamadığını ve sığınacak bir yer ararken Red Rocks'a girişinin reddedildiğini ifade etti.

"Red Rocks'taki büfeci çalışanlarına çok teşekkür ederim. Arabalarımıza ulaşamadığımız ve bize sığınma hakkı tanımadıkları için bizimle alay ettiler, ben panik atak geçirirken hıçkırıklara boğuldum" diyerek kolunun fotoğrafını paylaştı Bella.

Konseri izlemeye gelen bir başka hayran da, mekan çalışanlarının, "dolu tarafından dövülen" hayranları kaydedip güldüğünü belirtti. Fırtınanın sonucunda başında izler olduğunu söyledi.

Birçok hayran, konser alanına Uber veya diğer araç paylaşım hizmetlerini kullanarak ulaştı ve dolu dış mekana düştüğünde sığınacak bir yerleri olmadı.

Büyük fırtına, ilk önce konserin gecikmesine neden oldu ve organizatörler sonunda eski One Direction üyesi Louis Tomlinson'ın konserini daha sonraki bir tarihe erteledi.

Dolu fırtınası sırasında birkaç araba da hasar gördü.