Samsun'da geleneksel LÖSEV iftarı düzenlendi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için Samsun'da geleneksel bir iftar programı düzenledi. Programda dayanışma ve birliktelik vurgulandı.

LÖSEV Ankara İl Koordinatörü Nehir Özdamar, Samsun Yelken Kulübü Tesislerinde düzenlenen programda, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin LÖSEV ile vücut bulduğunu söyledi.

Özdamar, "İftar aslında kuruluşumuzdan bu yana yapılan çok özel bir etkinlik. Burada Türkiye çapındaki binlerce ailemizi bir araya getirerek onlara unutamayacakları bir gece yaşatmayı hedefliyoruz. Ailelerimiz burada birbirleriyle kaynaşıyor, birbirlerinin hikayelerini dinliyor ve birbirlerine destek olarak güzel bir akşam geçiriyorlar." dedi.

LÖSEV Samsun Koordinatörü Ferhan Taşkınsu ise vakfın geleneksel iftar programında bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ve nice iftarlarda ailelerle bir arada olmak istediklerini belirtti.

Taşkınsu, "Onların zorlu mücadelesinde yalnız olmadıklarını, bizlerin yanlarında olduğunu hissettirmek için bu akşam bir araya gelmiş olacağız. Samsun merkez ve ilçelerinde toplamda 1500'e yakın kayıtlı hastamız var. Aslında maalesef ki bir o kadar daha hasta sayısı olduğunu düşünüyoruz. Amacımız hepsine ulaşabilmek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri müzik dinletisi sundu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi yaptı, semazen grubu sahne aldı.

Programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da katıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
'Öldü' denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı

"Öldü" deniyordu, ortaya çıktı! Altı parmak sorusu da yanıt buldu
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

Bu iddia gerçekleşirse vay dünyanın haline
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor

Hem İran hem de dünya için kabus olur! İşte İsrail'in korkunç planı
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt

Taraftarı korkutan iddia ile ilgili yeni gelişme
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

Bu iddia gerçekleşirse vay dünyanın haline
68 yıllık rekabette puan farkı kapanıyor! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçmek üzere

68 yıllık rekabette fark kapanıyor: Fenerbahçe'yi yakalıyorlar
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha