LÖSEV, Lösemili Çocuklar için Yeni Eğitim Dönemini Başlattı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların eğitimine aralıksız destek sağladığı "Canım Kardeşim Ders Evi" projesi kapsamında Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köyü Enstitüsü'nde yeni eğitim dönemi başladı.

LÖSEV, "Canım Kardeşim Ders Evi Projesi" ile kanser tedavisi nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan çocuklara ücretsiz eğitim desteği sağlamayı sürdürüyor. Çocuklar, gönüllü öğretmenler tarafından yürütülen branş dersleriyle eğitim kayıplarını telafi ediyor ve hobi atölyeleri, etkinlikler, sosyal paylaşımlar sayesinde moral ve motivasyon kazanıyor.

LÖSEV-Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köyü Enstitüsü'ndeki yeni dersliklerde gerçekleştirilen dönem açılış töreninde, çocuklar ve aileleri Barış Kadın Bando Takımı ile karşılandı.

Gün boyu devam eden atölye çalışmaları, aileler için düzenlenen uzman psikolog söyleşileri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Aziz Nesin'in "Pırtlatan Bal" adlı oyunuyla devam etti.

LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Sakarya açılış konuşmasında, "Canım Kardeşim Ders Evi" projesiyle, çocukların yalnızca akademik gelişimlerine değil, aynı zamanda psikososyal güçlenmelerine de katkı sağladıklarını belirterek, bu yıl Bilim ve Doğa Köyü Enstitüsü'ndeki yeni dersliklerinde atılan ilk adımın kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.