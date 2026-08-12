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LÖSEV'den Gelibolu'da Kurum Ziyaretleri

LÖSEV'den Gelibolu'da Kurum Ziyaretleri
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LÖSEV Çanakkale Ofisi yetkilileri, Gelibolu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Ziyaretlerde kurum temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Çanakkale Ofisi yetkilileri, Gelibolu ilçesinde kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlçedeki ziyaretlerde LÖSEV Çanakkale İl Sorumlusu Hande Mimarsinanoğlu Eroğlu, sosyal hizmetler personeli Eda Şahin ve halkla ilişkiler personeli Batuhan Barış Bulut yer aldı.

Program çerçevesinde Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gelibolu Belediye Başkanlığı ve Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaret edilerek, LÖSEV'in çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eroğlu ve beraberindekiler ziyaretlerde kurum temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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