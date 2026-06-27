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Zonguldak'ta lösemiyi yenen 6 yaşındaki çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Zonguldak'ta lösemiyi yenen 6 yaşındaki çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı
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Zonguldak'ta 2 yaşında lösemiye yakalanan ve tedavi sonucu sağlığına kavuşan 6 yaşındaki Ediz Asil Kilcioğlu için düzenlenen etkinlikte gökyüzüne balonlar bırakıldı. Aile ve protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte çocuklar için yüz boyama ve palyaço gösterisi yapıldı.

Zonguldak'ta lösemiyi yenen 6 yaşındaki çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Zonguldak Endüstri Mirası Festivali kapsamında, Zonguldak'ta 2 yaşındayken lösemiye yakalanan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Ediz Asil Kilcioğlu için etkinlik düzenlendi.

BAKKA önünde toplanan protokol üyeleri, çocuklar ve vatandaşlar, Ediz Asil için gökyüzüne balonlar bıraktı.

Anne Aslı Kilcioğlu, gazetecilere, uzun süren tedavi süreci geçirdiklerini belirterek, "Şu an sadece aylık kontroldeyiz. Sürecimiz güzel gitti. Bu süreçte maddi, manevi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Bugün uçurduğumuz balonlar sadece Ediz için değil, yolu evladıyla bu yoldan geçen herkes için olsun. Umut olsun. Herkese sağlık diliyorum." diye konuştu.

Baba Musa Kilcioğlu da aynı şekilde sağlık mücadelesi veren tüm hastalara şifa diledi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Belediye Başkan Vekili Berran Aydan, BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ve kurum müdürlerinin de katıldığı etkinlikte, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ve palyaço gösterisi yapıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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