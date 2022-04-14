Lopare şehrinde Bosna Savaşı döneminden ceset kalıntıları bulundu

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Bosna Hersek'in Lopare şehri Kovacevici mezrasının Koraj bölgesinde, Bosna Savaşı sırasında öldürülen en az bir kişiye ait ceset kalıntıları çıkarıldı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden yapılan açıklamada, bulunan ceset kalıntılarının, 1992'de öldürüldüğü tahmin edilen bir Boşnak'a ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, kurbanların kalıntılarının adli işlem yapılmak üzere Tuzla'daki Anma Merkezi'ne nakledildiği, ayrıca DNA analizi ile kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için kemik örneklerinin alındığı kaydedildi.

Kazı çalışmaları, Bosna Hersek Mahkemesi'nin talebi üzerine, Bosna Hersek Savcılığı tarafından takip edildi.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.