Long Play Müzik Filmleri Festivali'nde "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları" belgeseli gösterildi

Yönetmen Gökçe Kaan Demirkıran'ın direktörlüğünde düzenlenen "Long Play Müzik Filmleri Festivali", Biletinial Torun Center Sinemaları'nda başladı.

Festivalin açılışı, müzik ve kültürün coğrafya, insan ve emekle kurduğu derin bağları sinematik yolculuğa dönüştüren Nezih Ünen imzalı "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları" belgeselinin gösterimiyle gerçekleştirildi.

Anadolu'nun çok katmanlı kültürel dokusunu müzik, dans ve ritüeller üzerinden yeniden yorumlayan Ünen, AA muhabirine, bir müzisyen olarak bu işe başladığını belirterek, "Bir sinema hedefinden çok Anadolu müzikleriyle deneysel ama eğlenceli çalışma yapmak istedim. Oralarda otantik müzisyenlerin seslerini, icralarını kaydedip, onların altına modern müzik yapmak amacındaydım." dedi.

"Proje, bir albüm fikrinden sinema filmine evrildi"

Ünen, Anadolu'yu gezerken daha sonra görüntü de çekmeye karar verdiğini dile getirerek, "Proje, bir albüm fikrinden sinema filmine evrildi. Filmin adının kayıp olması da bir metafor aslında. Çektiğimiz birçok müziğin bu ülkede yaşayanlar tarafından bilinmediğini fark ettik. Dolayısıyla bunlar kayıp gibiydi bizim için. O yüzden de böyle bir isim seçtim." diye konuştu.

Müziğin çok güçlü bir alan olduğunun altını çizen Ünen, şunları kaydetti:

"Bu filmi çıkarırken bunun bir sloganı vardı; 'Birbirimizi dinlemeye hazır mıyız?' Birbirimizi duymanın en önemli, bence en etkili yöntemlerinden birisi müziklerimizi dinlemek. Bir milletin müziğini dinlediğin zaman ondan nefret etmek çok zor. Bu kendi halkımızda da geçerli. Halk müziği anlamında bu filmde bence en önemli şey, insanlar tanımadıkları, bilmedikleri, yakın hissetmedikleri kültürün türkülerini, şarkılarını dinleyince hepimizin aslında benzer duygulara, zayıflıklara, korkulara, mutluluklara sahip olduğunu görecekler."

Nezih Ünen, yapay zeka konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yapay zeka müzik yapmaya başlamadan çok önce insanlar yapay zeka müziği dinlemeye başladı. Artık yapay zekayla yapılmış gibi müzikler dinleniyor. Patates baskı gibi teknik olarak birbirinin aynısı, hemen hemen aynı teknikle üretilen, dünyaya hiçbir şey söylemeyen, hiçbir anlamı olmayan laflarla, tekerlemelerle yapılan müzikler var ve esas sorun bu. Ben yapay zekayı taşlar yerine oturduğunda insanların bir enstrüman, kerpeten, asistan gibi faydalı yönde kullanabileceklerini düşünüyorum."

"Long Play Müzik Filmleri Festivali" yarın sona erecek

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, müzisyen Koray Candemir, Melis Danişmend, Cenk Taner, Deniz Özbey, yönetmen, müzisyen, ressam Mehmet Güreli, senarist Barış Erdoğan ve oyuncu Resa Saffa Park'ın jürisinde yer aldığı festivalde, gösterimlerin yanı sıra söyleşiler ve atölye programları gerçekleştiriliyor.

Birçok ülkeden başvuruların yapıldığı festivalin yarışma bölümünde "Bir Orkestranın İzinde", "Aşırı Kişisel Belgesel", "Recife Tem Um Coraçao", "The Rhythm of Balance", "Balkancisco", "Bakırköy Underground", "Return of the Creeps" ve "Bartok Nyomaban" filmleri finale kaldı.

Yerli ve yabancı müzik hikayelerini keşfetmek ve yaratıcı buluşmalarla izleyicileri bambaşka bir deneyimin parçası olmaya davet etmeyi hedefleyen festivalde, "Neredesin Firuze" filmi 20. yılı dolayısıyla bugün Biletinial Torun Center Sinemaları'nda izleyiciyle buluşacak.

Gösterimin ardından yönetmen Ezel Akay, müzik yazarı Murat Meriç'in moderatörlüğünde özel söyleşi gerçekleştirecek.

Festival, yarın sona erecek.