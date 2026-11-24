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İngiltere'nin başkenti Londra'da, ABD'nin iade talebi doğrultusunda terörizmin finansmanını desteklediği iddiasıyla tutuklanan Türk vatandaşı Orhan Korkmaz'ın serbest bırakılması için ailesi, avukatı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çağrıda bulundu.

Fatih'te bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, insan haklarını temel alan ve mağdur durumdaki insanlara yardım etmek için çaba gösteren bir kişinin hukuksuz muameleyle karşı karşıya kalmasının skandal olduğunu belirtti.

Dünyada insan hakları adına yayımlanan belgelerin ve imzalanan sözleşmelerin sözden ibaret olmadığının gösterilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Kabaktepe, Korkmaz'ın davasının da bu çerçevede ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kabaktepe, bu dava üzerinden tüm insani yardım kuruluşlarına ve çalışanlarına yönelik baskı ortamı oluşturulmaya çalışıldığını, ABD hukuk sisteminin İsrail'in iradesinin yasalaştığı bir mekanizmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Korkmaz'ın serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Kabaktepe, şöyle konuştu:

"İngiltere'de Orhan Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmemesi, serbest bırakılması neticesinde şekillenmeli. Çünkü kendi ülkelerinde suç olarak gördükleri bir şey yok. Amerika'da da suç olarak gördükleri bir şey yok. Sadece İsrail'in oluşturduğu birtakım uydurma delillerle oluşmuş bir dava dosyasından bahsediliyor. Yeter ki İsrail'in talepleri hukuk ve yasaya dönüştürülmesin. Hakimler ve savcılar bu baskıdan azade tutulsun."

Kabaktepe, Birleşmiş Milletler (BM), sivil toplum kuruluşları, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki ilgili kurumlar ve uluslararası siyasi aktörlere, diplomatik ve sivil kanalları işleterek Korkmaz'ın iade talebinin reddedilmesi ve serbest bırakılması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

"İlgilendiğimiz dava dosyası İsrail'in hukuksuzluğunun bir parçasından ibarettir"

Ailenin avukatı Gülden Sönmez ise Korkmaz'ın bir insani yardım görevlisi olduğunu, sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü tüm çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve uluslararası hukuk mekanizmalarının denetimine açık, şeffaf ve hukuka uygun faaliyetlerden oluştuğunu belirtti.

Londra'daki tutuklamaya gerekçe oluşturan ABD'nin resmi talebinin FBI raporuna, bu raporun da İsrail'in sağladığı verilere dayandığına dikkati çeken Sönmez, dosyada hukuken delil niteliği taşıyan herhangi bir unsur bulunmadığını, dosya içeriğinin büyük ölçüde yorumlardan oluştuğunu ifade etti.

İngiltere'deki avukatların hem usule hem de esasa ilişkin itirazlarını sürdürdüğünü ve Korkmaz'ın tutuksuz yargılanması için yazılı başvurularda bulunduğunu anlatan Sönmez, iade talebinin reddedilmesi ve Korkmaz'ın Türkiye'ye dönmesi için diplomatik girişimlerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Dosyadaki verilerin kamuoyuna açık olduğunu belirten Sönmez, şöyle devam etti:

"İlgilendiğimiz dava dosyası İsrail'in hukuksuzluğunun bir parçasından ibarettir. Bu mesele sadece Orhan Korkmaz'la ilgili bir mesele değildir. Gazze'ye yönelik yardımların önünü kesmek için bütün insani yardım kuruluşlarına, insani yardım gönüllülerine ve görevlilerine bir gözdağıdır. Bir Türk vatandaşının Türkiye topraklarında suç işlediği iddia ediliyorsa yargı yeri Türk yargısıdır. Ne İngiltere'dir ne Amerika'dır ne İsrail'dir. Orhan Korkmaz'ın dosyasında herhangi bir delil yoktur. Tamamına yakını yorumdan ibaret verilerdir."

Orhan Korkmaz'ın eşi Damla Korkmaz da eşinin Gazze'de üç yıldır süren soykırım boyunca Al-Khair Vakfı aracılığıyla savaş mağduru ailelere gıda, içme suyu, çadır ve sıcak yemek ulaştırılmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

Dünyanın Gazze'de soykırım gerçekleştirenlerden hesap sormak yerine insani yardım çalışanlarının peşine düştüğünü belirten Korkmaz, "Gazze'deki çocukları doyurmak için mücadele eden bir adamın kendi çocukları bugün İngiltere tarafından tutuklanması nedeniyle babalarından mahrum bırakılıyor." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarından diplomatik adım ve dayanışma vurgusu

MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, ABD'nin Afganistan, Irak ve Guantanamo'daki işkence ve hukuksuz yargılama uygulamalarına işaret ederek, uluslararası hukuk gereğince bir kişinin işkence ve zulüm riskiyle karşı karşıya kalabileceği bir ülkeye iade edilemeyeceğini belirtti.

Batı'daki Siyonizm hegemonyası nedeniyle sürecin İngiltere'nin insafına bırakılmaması ve Türkiye'nin her koşulda vatandaşının iadesini talep etmesi gerektiğini vurgulayan Kartal, "Bugün eğer Orhan Korkmaz bu sürece, bu haramiliğe teslim edilirse hiçbir yardım gönüllüsü artık rahat hissedemez kendisini. Dünyanın sair coğrafyalarında rahat bir şekilde seyahat edemez. Seyahat özgürlüğünüz, insanlara yardım etme duygunuz esir alınmış olur." diye konuştu.

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya ise hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesince tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulunda dünyaya hitap edebildiği bir ortamda, soykırımın yol açtığı acıları hafifletmeye çalışan insanların cezalandırılmak istendiğini ifade etti.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) yöneticisi Ramazan Tunç da çatışma bölgelerinde görev yapan insani yardım gönüllülerinin siyasi baskılar ve hukuki belirsizlikler nedeniyle sahadan uzaklaştırılmasından en büyük zararı gıdaya ve ilaca erişemeyen sivillerin gördüğünü vurguladı.

Uluslararası topluma ve Türkiye'nin ilgili kurumlarına insani yardım gönüllülerinin hukuki güvencelerinin korunması çağrısında bulunan Tunç, "İnsani yardım bir suç değildir, bir insanlık sorumluluğudur. Bugün Orhan Korkmaz için dile getirilen adalet ve hukuki güvence talebi dünyanın herhangi bir bölgesinde insani yardım faaliyeti yürüten bütün gönüllüler için de geçerlidir. Çünkü insani yardımın korunması insan hayatının korunmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA