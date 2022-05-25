Londra'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı - Haberler

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, ülkedeki seyahat sektörünün önde gelen kuruluşları ve birliklerin üst düzey yöneticileri ile gazetelerin temsilcileri, Türk lezzetlerini tatma imkanı buldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş zamanlı kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesindeki davette, konuklara vişneli yaprak sarma, zeytinyağlı enginar, balık pilaki, hünkar beğendi, ayva tatlısı ve gül şerbeti ikram edildi.

Bir Türk restoranındaki etkinliğin başında şef Pınar İshakoğlu, konuklara vişneli yaprak sarma hakkında sunum yaptı.

Sunuma büyük ilgi gösteren konuklara, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı hediye edildi.

AA muhabirine konuşan Londra Kültür ve Tanıtım Ataşesi Arzu Kahraman, "Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs'ta Sayın Emine Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turizm Geliştirme Ajansı koordinasyonu ve destekleriyle kutlanıyor. Bizim bugün amacımız, Türk Mutfağı Haftası'nda İngiltere'de mukim insanlara ülkemiz gastronomisini, tatlarını tattırabilmek." dedi.

Konukların çok memnun ayrıldıklarını ifade eden Kahraman, davetlileri ileri günlerde Türkiye'deki çeşitli gastronomi etkinliklerinde de ağırlayacaklarını vurguladı.