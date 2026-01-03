Haberler

Bursa'da lodos etkili oldu; reklam tabelaları devrildi

Güncelleme:
Bursa'da lodosun etkisiyle caddeye çıkan bir oto lastiğini durdurmak isteyen motosiklet sürücüsü, dengesini kaybedip kaza yaptı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

LODOSUN SÜRÜKLEDİĞİ LASTİĞİ DURDURURMAK İSTERKEN KAZA YAPTI

Bursa'da hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Yıldırım ilçesindeki lastikçi dükkanında bir oto lastiği hareket edip caddeye çıktı. Bu sırada caddede seyir halindeki bir motosiklet sürücü, yoldaki lastiği durdurmak isterken dengesini kaybedip, aracıyla devrildi. O anlar başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
