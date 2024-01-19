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Lodos nedeniyle uçan çatı araçlara zarar verdi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle uçan bir binanın çatısı, yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü ve 3 araç zarar gördü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle uçan bir binanın çatısı, yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü, 3 araç zarar gördü.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Özoluk Sokak'ta meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran lodos nedeniyle, bir inşaat firmasına ait binanın saç çatısı uçtu. 5 metre uzunluğundaki çatı, binanın yanından bulunan yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü. Çatının altında kalan 3 araçta hasar meydana gelirken, çatı, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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