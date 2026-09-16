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Litvanya Cumhurbaşkanı, ülkesinde düşürülen Rus yapımı İHA'nın Ukrayna'yı hedeflediğini belirtti

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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, 15 Eylül gecesi ülkesinde düşürülen Rus yapımı Gerbera tipi insansız hava aracının (İHA) Ukrayna'ya gitmesinin planlandığını, ancak Ukrayna'nın elektronik harp önlemlerinden etkilenerek rotasından çıktığını bildirdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, 15 Eylül gecesi ülkesinde düşürülen Rus yapımı Gerbera tipi insansız hava aracının (İHA) Ukrayna'ya gitmesinin planlandığını, ancak Ukrayna'nın elektronik harp önlemlerinden etkilenerek rotasından çıktığını bildirdi.

Nauseda, Litvanya Devlet Savunma Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre ülkesinin hava sahasını ihlal ederek düşürülen İHA'nın Rus yapımı Gerbera tipi olduğunu belirtti.

Olayın büyük olasılıkla Litvanya'ya yönelik kasıtlı bir saldırı olmadığını dile getiren Nauseda, "Büyük olasılıkla Ukrayna'ya gönderilmek üzere Rusya'ya ait bir İHA'ydı. Ukrayna'nın elektronik harp önlemleri nedeniyle rotasından saptı ve topraklarımıza girdi, burada da düşürüldü." ifadelerini kullandı.

Nauseda, benzer olayların yeniden yaşanabileceği uyarısında bulunarak Litvanya'nın yurt dışından yaklaşan İHA'ları ve diğer hava araçlarını tespit etme kabiliyetini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

"Vilnius sınıra yakın ve şüphesiz, bunları tespit edip belirlediğimizde İHA veya diğer uçan cisimleri imha edecek araçlara sahip olabilir ve olmalıyız." diyen Nauseda, İHA'ları düşürmek için alternatif yöntemlere de ihtiyaç bulunduğunu, savaş uçaklarının kullanılmasının etkili bir çözüm olmadığını ifade etti.

Litvanyalı yetkililere göre 15 Eylül gecesi söz konusu İHA, Belarus üzerinden Litvanya'ya girmiş ve Kruonis Hidroelektrik Santrali yakınındaki Kaisiadorys bölgesinde, NATO'nun Siauliai'deki hava üssünde konuşlu İtalyan savaş uçakları tarafından düşürülmüştü.

Kaynak: AA
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