Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

BURDUR'da 1-7 Deprem Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryoya göre merkez üssü Kemer ilçesi olan 7 şiddetinde ve 38 saniye süren depremde sirenlerin çalması ile öğrenciler okulu boşalttı. Kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı okulda, sınıfta mahsur kalan öğrenciler itfaiye ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, "Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğunun farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz gençlerimizde. Bu anlamda alınacak tedbirler konusunda periyodik olarak öğrencilerimize eğitim veriyoruz. İlimizin geçmişte yaşadığı depremler dolayısıyla depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bugün de bunun eğitimini verdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
