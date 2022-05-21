LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN TÜRKÜ ŞÖLENİ - Haberler

Burdur 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri düzenlenen etkinlikte sevilen türküleri seslendirdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Mevlüt Öz ile Uğur Önür'ün konuk sanatçı olarak katıldı. Etkinliği İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Seyit Güven Yılmaz ve Salim Oğuz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi. Etkinliğin ilk bölümünde öğrenciler Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirdi. İkinci bölümde ise Müzik öğretmenleri Ayşegül Ölmez ve Ümran Yamacı türkü söyledi. Konuk sanatçılar Mevlüt Öz ile Uğur Önür'ün seslendirdiği türkülerle etkinlik devam etti. Etkinlikte öğrencilerin resimleri sergilendi.

Okul müdürü Hüseyin Işık, "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ailesi olarak akademik, sportif, sanatsal, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalarımızı büyük bir heyecan ve gayretle yürütüyoruz. Akademik alanda son bir kaç yıldır, özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile tırmanışa geçen okulumuz sportif alanda da bir çok dalda il birinciliklerini elinde bulundurmaktadır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel