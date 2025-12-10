Haberler

Tekirdağ öğrenciler Rakoczi Müzesi'ni gezdi

Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Tekirdağ'da Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi'ni ziyaret etti. Müze Müdürü Ali Kabul, öğrencilere müzenin tarihi hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ'da lise öğrencileri, Rakoczi Müzesi'ni ziyaret etti.

Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için tarih ve kültür gezisi düzenlendi.

Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi'ni gezen öğrenciler, Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı.

Kabul, AA muhabirine, kentteki öğrencilerin zaman zaman müzeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Rakoczi Müzesi'nin kentin önemli simgelerinden birisi olduğunu ifade eden Kabul, "Öğrencilere müzenin tarihini anlatırken Türk tarihini de anlatmaya çalışıyorum. 2. Frenc Rakoczi'nin buraya gelişini, burada kaldığı dönemle ilgili öğrencileri bilgilendirdim. Öğrenciler buradan bilgi sahibi olarak ayrılıyor." dedi.

Öğrenciler daha sonra Namık Kemal Evi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ve Macar Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
