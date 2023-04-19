Libyalılar ramazan ayında da Türk restoranlarını tercih ediyor

Libya'da bulunan Türk restoranları, ramazan ayında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

FERDİ BAYAT – Libya'da bulunan Türk restoranları, ramazan ayında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Libya'nın başkenti Trablus'ta çeşitli Türk restoranları hizmet veriyor. Bazı Libyalılar Türk yemekleriyle ilk kez burada karşılaşırken bazıları zaten aşina oldukları lezzetleri yeniden tatmanın keyfini yaşıyor.

AA muhabirine konuşan Libyalı Sara bin Şaban, Trablus'taki Türk restoranlarından birinin müdavimlerinden olduğunu söyledi.

Daha önce Türkiye'de bulunduğunu ve Türk yemeklerini çok sevdiğini belirten Şaban, "Bu restoranı Türkiye'de görmüştüm. Libya'da da açıldığını öğrenince hemen geldim." dedi.

Her hafta ailesiyle mutlaka buraya gelmeye çalıştıklarını söyleyen Şaban, "Türk kahveleri muhteşem. Yaptıkları künefeyi de çok beğeniyorum." diye konuştu.

Restorandaki bir başka müşteri Hanan Abdurrahman ise buraya ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini ifade etti.

Abdurrahman, "Mekan güzel. Buraya ilk gelişim ama bu son olmayacak inşallah. Yemeklerini, müşteriye ilgilerini, burada gördüğüm manzarayı ve bizlerle konuşma tarzlarını çok beğendim." ifadelerini kullandı.

"İyi ki Libya'dayız diyoruz"

Restoranın Müdür Yardımcısı Ramazan Aybek, yaklaşık 3 aydır Libya'da bulunduğunu ve Libya halkının restorana yoğun ilgisinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Aybek, "Özellikle Türk restoranı olduğu için bütün misafirlerimizin bize gösterdiği ilgi ve alaka nedeniyle gururluyuz. Misafirlerimizi mutlu edip gönderdiğimiz zaman ve bize olan ilgilerini gördüğümüz zaman 'iyi ki buradayız, iyi ki Libya'dayız' diyoruz." dedi.

Müşterilerin beğenisine sundukları zengin menüden dolayı restorana ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Aybek, şöyle devam etti:

"Aşırı yoğunluktan dolayı şubeleşmeye gideceğiz. Bingazi ve Misrata'da şubeler açabiliriz. Restoranımıza gelen misafirler kibar ve sıcakkanlılar. Bu da işin daha keyifli olmasını sağlıyor, işimizi daha da kolaylaştırıyor."

Libyalılar genellikle ızgara çeşitlerini tercih ediyor

Başkent Trablus'ta faaliyetlerini sürdüren bir diğer Türk restoranın yöneticisi Metin Yılmaz, ramazan ayında da Türk yemeklerine yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Yılmaz, Libyalıların genellikle ızgara çeşitlerini tercih ettiklerini, diğer Türk yemeklerinin de çok beğenildiğini aktardı.

Restoranda aileler için geniş alan ayırdıklarını belirten Yılmaz, "Ailesiyle gelen misafirlerimiz daha fazla diyebilirim. Haşlanmış kuzu eti ve pirzolayı da çok tercih ediyorlar. Onların dışında pide ve lahmacuna da ilgi var." diye konuştu.