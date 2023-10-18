Libya ve Moritanya'da İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı protesto edildi

Libya ve Moritanya'da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etmek için gösteriler düzenlendi.

Libya ve Moritanya'da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etmek için gösteriler düzenlendi.

Libya'nın başkenti Trablus ve Misrata'da İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasını protesto etmek için kalabalık toplandı.

Bir grup aktivistin sosyal medya platformlarında yaptığı çağrılar üzerine başkent Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen Libyalılar, İsrail'in hastaneyi hedef almasını protesto etti.

Ülkenin batısındaki Misrata kentinde de İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalanmasını protesto eden yürüyüşler düzenlendi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Mescid-i Aksa", "Ey Gazze, yalnız değilsin, Misrata yaralarını saracak", "Allah'tan başka ilah yoktur. Biden Allah'ın düşmanıdır" sloganları attı.

Moritanya

Yüzlerce Moritanyalı, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısına tepki göstermek için ABD'nin Novakşot Büyükelçiliği önünde toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlara son verilmesini" talep eden sloganlar attı.

Ayrıca göstericiler, "İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının başlangıcından bu yana yaptığı katliamların hesabının sorulması" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'ulaştığı kaydedilmişti.