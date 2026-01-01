Haberler

Libya Ulaştırma Bakanı, düşen jet soruşturmasında Türkiye ile işbirliğinin en üst düzeyde sürdüğünü söyledi Açıklaması

Libya Ulaştırma Bakanı, düşen jet soruşturmasında Türkiye ile işbirliğinin en üst düzeyde sürdüğünü söyledi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Ankara'da düşen jete yönelik yürütülen soruşturmada Türkiye ile işbirliği olduğunu ve Türk hükümetine teşekkür etti. Soruşturmanın detayları uluslararası teknik heyetlerle devam ediyor.

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Ankara'da düşen jete ilişkin yürütülen soruşturmada Libya ile Türk makamları arasında en üst düzeyde işbirliği olduğunu belirterek, bu zorlu süreçte ülkesi ve halkının yanında duran Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Şuhubi, başkent Trablus'taki Başbakanlık Ofisinde, Libya askeri heyetini taşıyan jetin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın son durumu hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Ulaştırma Bakanı Şuhubi, jetin düştüğü bilgisi gelir gelmez Başbakan Abdulhamid Dibyebe'nin süreci doğrudan takip ettiğini ve ülkedeki ilgili makamlara Türk makamlarıyla tam koordinasyon içinde çalışmaları talimatı verdiğini aktardı.

Türkiye'de jetin düşmesinden itibaren alınan tedbirleri anlatan Şuhubi, soruşturmanın uluslararası teknik heyetlerin katılımıyla devam ettiğini, bir sonuca ulaşılır ulaşılmaz soruşturma neticesini kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.

Libya ve Türk makamları arasında en üst düzeyde işbirliği var

Ulaştırma Bakanı Şuhubi, basın toplantısının ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şuhubi, soruşturmanın içinde birçok teknik süreç olduğu için ne zaman sonuçlanacağına ilişkin bir tahminde bulunamadıklarını söyledi.

Bu zorlu süreçte Libya'nın yanında durduğu için Türkiye'ye teşekkür eden Şuhubi, "Libya ve Türk makamları arasında en üst düzeyde bir işbirliği var. Bu bağlamda, bu zorlu süreçte Libya Devleti ve Libya halkının yanında durdukları için Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Şuhubi, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Allah'tan rahmet dileyerek sözlerini tamamladı.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Ankara'da Haymana yakınlarında düşmüş, 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 17 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 17 ilimizde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı

Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak