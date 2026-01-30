Haberler

Bakan Güler, Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Zubi'yi Kabul Etti

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi ile Ankara'da bir araya geldi. İki taraf, savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi'yi kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
