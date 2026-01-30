Bakan Güler, Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Zubi'yi Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi ile Ankara'da bir araya geldi. İki taraf, savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi'yi kabul etti" denildi.
