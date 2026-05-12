Libya'nın doğusu ve batısının bir araya geldiği "4+4 küçük masa" toplantısının ikincisi Tunus'ta yapıldı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu himayesinde, Libya'nın batısındaki Abdulhamid Dibeybe hükümeti ile doğudaki Halife Hafter tarafı ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda seçimlerin yasal çerçevesinin belirlenmesi için görüşmeler yapıldı ve katılımcılar haziran ayında yeniden toplanma konusunda anlaştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde Libya'nın batısındaki Abdulhamid Dibeybe hükümetini temsil eden isimler ile doğudaki Halife Hafter tarafını temsil edenler Tunus'ta ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

UNSMIL'dan yapılan açıklamada, misyonun Tunus ofisinde gerçekleşen toplantının verimli geçtiği kaydedildi.

Toplantıda seçimlerin yasal çerçevesinin belirlenmesine ilişkin yapıcı görüşmeler yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katılımcılar bu olumlu ivmeyi sürdürme ve haziran ayı başında yeniden toplanma konusunda anlaştılar."

Libya'nın doğusu ve batısındaki yetkililerin uzun yıllar sonra doğrudan bir araya geldiği "4+4 küçük masa" toplantısının ilki 29 Nisan'da İtalya'da yapılmıştı.

Toplantıda tarafların Yüksek Ulusal Seçim Komisyonunun yeniden yapılandırılması konusunda anlaştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPapatya Kaya:

ya bu seçim çerçevesi konusu niye bu kadar zor anlaşılıyo merak ediyorum, ekonomi böyle havada kalırken insanlar açlıktan ölüyor ve biz seçim yasası tartışıyoruz

Haber YorumlarıAli Özer:

işte böyle masaya oturduklarında sonuç alınıyor, ne kadar uzun sürerse sürsün taraflar anlaşmak zorunda. haziran toplantısından sonra somut adımlar bekliyorum, bu sürüncemeler yeterli artık.

Haber YorumlarıÖzgür Türe:

umarım bu sefer bir sonuç çıkar da ülke normal seçim yapabilir, yeterince bölündü zaten

