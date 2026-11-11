Libya'nın Murzuk kentinde toplu mezarda 4 ceset bulundu, DNA'lar Trablus'a gitti

Libya'nın Murzuk kentinde toplu mezarda 4 ceset bulundu, DNA'lar Trablus'a gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Libya İçişleri Bakanlığı Kriminal Soruşturma Birimi, Murzuk'un Gabe el-Bilad bölgesinde yapılan kazılarda 4 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı. Cesetler Er-Rahme Hastanesi morguna kaldırılırken, kimlik için alınan DNA örnekleri Trablus Adli Tıp Laboratuvarına gönderildi.
Libya'nın güneyindeki Murzuk kentinde bulunan toplu mezarda 4 kişinin cesedine ulaşıldı.
Libya İçişleri Bakanlığı Kriminal Soruşturma Biriminden yapılan açıklamada, Murzuk Başsavcılığına kentin Gabe el-Bilad bölgesinde toplu mezar bulunduğuna ilişkin ihbar geldiği belirtildi.
İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiği, birbirine yakın iki bölgede yapılan kazılarda 4 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.
Ekiplerin teknik incelemelerinin ardından cesetlerin Murzuk Polis Merkezine teslim edildiği, ardından da kentteki Er-Rahme Hastanesinin morguna kaldırıldığı aktarıldı.
Cesetlerden alınan DNA örneklerinin kimlik tespiti için Trablus Adli Tıp Laboratuvarına gönderildiği ifade edildi.