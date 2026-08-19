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Hafter, Sisi ve Moskova'da Görüşmeler Yaptı

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- Halife Hafter'in yardımcısı ve oğlu Saddam Hafter de Moskova'ya düzenlediği ziyarette Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile bir araya geldi

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi yaptığı yazılı açıklamada, Hafter'in Mısır'da Sisi ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarının ele alındığı belirtildi.

Sisi'nin görüşmede ülkesinin Libya konusunda tutumunun kararlı olduğunu ve Libya'da kurumların birleşmesi sağlanarak seçimlerin yapılması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Görüşmeye Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşat ve Hafter'in oğulları Halid ve Belkasım'ın da katıldığı kaydedildi.

Öte yandan Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Halife Hafter'in yardımcısı ve oğlu Saddam Hafter'in Moskova'ya düzenlediği ziyarette Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile bir araya geldiği duyuruldu.

Görüşmede Libya ve Rusya arasındaki askeri işbirliğinin ele alındığı ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi gerektiğinin vurgulandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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