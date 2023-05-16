Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Başağa hakkında soruşturma açıldı

Libya'nın doğusunda bulunan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde yapılan oturumda, Şubat 2022'de ülkenin doğusu için Başbakan seçilen Fethi Başağa hakkında soruşturma açılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Libya'nın doğusunda bulunan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde yapılan oturumda, Şubat 2022'de ülkenin doğusu için Başbakan seçilen Fethi Başağa hakkında soruşturma açılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Belihak yaptığı yazılı açıklamada, "Mecliste yapılan oturumda vekillerin çoğunun Libya Başbakanı Fethi Başağa'nın görevinden alınması ve hakkında kamu malına zarar vermek suçlamasıyla soruşturma açılması yönünde oy kullandığını" belirtti.

Belihak, Başağa'dan boşalan Başbakanlık koltuğu için Maliye ve Planlama Bakanı Usame Hammad'ın vekaleten atandığını aktardı.

Başağa görevini yardımcısına devretmişti

Başağa, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanlığına hitaben bugün yazdığı istifa dilekçesinde, "Libya Başbakan Yardımcısı Ali Farac el-Katrani'ye bütün görev ve yetkilerimizi devrettiğimizi ifade ediyorum." demişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunan bölgelerde Şubat 2022'den bu yana görev yapan Başağa hükümeti, Türkiye ve uluslararası arena tarafından tanınmıyordu.

Başağa, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac döneminde İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Son bir haftadır özellikle Libya'nın doğusundaki kulislerde Başağa'nın yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevinden alınacağı veya istifa edeceği konuşuluyordu.