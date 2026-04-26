Libya'nın doğusundaki Hafter güçleri ile Ürdün arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı

Libya'nın doğusundaki Halife Hafter güçleri ile Ürdün arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerden yapılan yazılı açıklamada, Halife Hafter'in oğlu ve Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin Genelkurmay Başkanı Halid Hafter'in Ürdün'e ziyaret düzenlediği belirtildi.

Hafter'in başkent Amman'da Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti ile bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşmede Hafter'in "mevcut bölgesel zorluklarla mücadele etmek için iki ülke arasında ortak askeri ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladığı" aktarıldı.

Açıklamada, iki taraf arasında güvenlik ve askeri alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir işbirliği anlaşmasının imzalandığı ifade edildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da, tarafların ortak askeri işbirliğini geliştirmenin ve kapasite geliştirme konusunda uzmanlık alışverişinde bulunmanın yollarını görüştüğü belirtildi.

Halife Hafter'in diğer oğlu ve yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter de 12 Haziran'da Ürdün'ü ziyaret ederek Huneyti ile görüşmüştü.