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Libya'da geniş çaplı elektrik kesintisi

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Libya'nın batı, orta ve güney kesimlerinde genel elektrik kesintisi yaşanıyor. Başkent Trablus dahil birçok kent karanlığa gömülürken, yetkililerden henüz açıklama yapılmadı. Kesinti, dün Zaviye'deki elektrik santralindeki patlamanın ardından geldi; bölgede silahlı grupların saldırıları da sürüyor.

Libya'nın batı, orta ve güney kesimlerinde genel elektrik kesintisi yaşanıyor.

Başkent Trablus dahil, ülkenin orta kesimindeki Sirte kentinden Libya-Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'na kadar olan kentlerin geneli elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa büründü.

Ülkenin güneyindeki kentlerin genelinde de elektrik kesintisi yapıldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ve Genel Elektrik Şirketinden kesinti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Dün akşam saatlerinde Zaviye kentindeki elektrik santralinde patlama meydana gelmiş, ülkenin batısında genel elektrik kesintisi yaşanmış ve gece kademeli olarak batıdaki kentlere elektrik hizmeti tekrar verilmişti.

Libya genelinde yaklaşık iki aydır günlük 4 ila 10 saat elektrik kesintileri yaşanıyor.

Zaviye kentinde geçen hafta da bir elektrik santraline silahlı gruplar insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemiş ve santral kullanılamaz hale gelmişti.

Zaviye'deki petrol tesislerine de saldırı düzenlenmişti

Son dönemde silahlı grupların çatışmalarının yoğunlaştığı Zaviye kentindeki petrol tesislerine kamikaze İHA'lar ile saldırılar düzenleniyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 12 Ağustos'ta Zaviye'deki petrol tesislerine yönelik tekrar eden saldırılar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini, saldırıların devam etmesi durumunda, Zaviye Petrol Rafinerisinde mücbir sebep ilan etmek ve rafinerideki faaliyetleri tamamen durdurmak zorunda kalacaklarını belirtmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Şirketinden saldırı sonrası yapılan açıklamada ise bölgedeki silahlı gruplara çatışmaları acilen durdurmaları ve taraflara petrol tesislerinden uzak durmaları uyarısında bulunulmuştu.

Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.

Kaynak: AA
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