Libya askeri heyetini taşıyan jetin karakutusu bulundu
Uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı ve diğer askeri yetkililerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kimlik tespitinin ardından ülkelerine gönderilecek.
CENAZELER ADLİ TIPTA
Uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebatın cenazesi, enkaz alanından alınarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Askeri heyet ve mürettebatın cenazeleri kimlik tespitinin ardından yarın düzenlenecek törenle ülkelerine gönderilecek.