Libya Heyetini Taşıyan Uçak Düştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan özel jetin Ankara'da düşmesine ilişkin, "Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan sonra 20: 33'te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak, saat 20.36'da radar ekranından kayboldu ve sonrasında uçakla irtibat kesildi" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran, 23 Aralık 2025 tarihinde Libya Genelkurmay Başkanı Al Haddad ile maiyetindeki dört kişi ve üç mürettebatı taşıyan özel jetin saat 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan havalandığını belirtti. Duran, "Esenboğa havalimanından kalktıktan sonra 20: 33'te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur" dedi.

Açıklamada, hava kontrol merkezinin uçağı yeniden Esenboğa Havalimanı'na yönlendirdiği ve bu sırada havalimanında gerekli tedbirlerin alınmaya başlandığı ifade edildi. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçağın saat 20.36'da radar ekranından kaybolduğu ve sonrasında uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sonucunda uçağın enkazına ulaşıldığını belirten Duran, ilgili tüm kurumlar tarafından çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Duran, kamuoyuna da çağrıda bulunarak, basın-yayın kuruluşları ve vatandaşların yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini, sosyal medyada yer alan teyitsiz bilgi, spekülasyon ve dezenformasyon içeriklerine karşı dikkatli olunmasının önem taşıdığını ifade etti.