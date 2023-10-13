Libya February televizyonunun Gazze muhabiri İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Libya'nın başkenti Trablus merkezli February televizyonunun Gazze muhabiri Enğam Advan'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Libya televizyonundan yapılan yazılı açıklamada, "February uydu kanalı olarak, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman esnasında şehit olan gazeteci çalışanımız Enğam Advan için Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bakara Suresi'nin, "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz." şeklindeki 154. ayeti paylaşıldı.

İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı 9 oldu

Advan'ın ölümüyle İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 9'a yükseldi.

Gazze'deki hükümet basın ofisinden 11 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarında 8 gazetecinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Açıklamada 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu kaydedilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.