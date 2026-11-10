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Libya Dışişleri Bakan Vekili Baur, deniz anlaşmasına itirazları anladıklarını söyledi

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Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Libya ve Türkiye'nin istedikleri anlaşmayı yapma hakkına sahip egemen devletler olduğunu söyledi. Baur, deniz anlaşmasına itiraz eden ülkelerin endişelerini anladıklarını ve diyaloğa açık olduklarını belirtti.

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Libya ve Türkiye'nin istedikleri anlaşmayı yapma hakkına sahip egemen devletler olduğunu, Libya- Türkiye deniz yetki alanları anlaşması ile ilgili çekinceleri olan ülkelerin endişelerini anladıklarını ve diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, başkent Trablus'ta 11 Kasım'da Sahra-Sahel Devletleri Topluluğu (CEN-SAD) 22. Olağan Toplantısı ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin Trablus ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

CEN-SAD'ın yeniden işlevsel hale gelmesinin önemini vurgulayan Baur, Libya'nın içinde bulunduğu koşullar nedeniyle Topluluğun merkezinin 2011'den sonraki dönemde Çad'a taşındığını ancak artık CEN-SAD'ın kurulduğu yer olan Trablus'a tekrar taşındığını kaydetti.

Baur, CEN-SAD'ın yeniden işlevsellik kazanmasının bölge ülkeleri açısından önemli bir rol oynayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı çerçevesinde Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile birçok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını kaydeden Baur, "Görüşmemiz sadece anlaşmayla (Libya- Türkiye deniz yetki muhtırasıyla) sınırlı kalmadı, aynı zamanda enerji, eğitim ve sağlık da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki birçok işbirliği alanını da kapsadı." ifadelerini kullandı.

Baur, Abdulati'nin ziyareti çerçevesinde Mısır'ın Trablus'taki Büyükelçiliğinin açıldığını, bu adımın Libya ve Mısır arasındaki derin kardeşlik ilişkilerinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Libya ve Türkiye, istedikleri anlaşmayı yapma hakkına sahip egemen devletlerdir

Libya- Türkiye deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının 2019 yılında Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından imzalandığını ve Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığını hatırlatan Baur, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma kesinlikle herhangi bir ülkeye karşı yapılmış değildir. Bu, Libya ve Türkiye arasında bir denizcilik işbirliği anlaşmasıdır ve hem Libya hem de Türkiye, istedikleri herhangi bir anlaşmayı yapma hakkına sahip egemen devletlerdir."

Bölgede herhangi bir soruna neden olmak istemediklerini belirten Baur, "Bu nedenle, bu anlaşmayı reddeden ülkelerin endişelerini anlıyoruz, ancak en iyi çözüme ulaşmak için herkesle diyalog ve görüşmeye kapımız kesinlikle açıktır." ifadelerini kullandı.

Bölgenin bir gerilim alanı olmasını istemediklerini kaydeden Baur, "Bölgemizin istikrar, büyüme ve kalkınma alanı olmasını istiyoruz. Bu nedenle, bizden duymak istedikleri tüm detaylar hakkında her türlü diyaloğa ve tartışmaya açığız ve her türlü görüşmeye katılmaya hazırız." dedi.

Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanları mutabakat muhtırası

Türkiye ve Libya hükümetleri, 2019'da deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırası imzalamıştı.

Libya Temsilciler Meclisi de 20 Ekim'de iki ülke arasında imzalanan mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylamıştı.

Kaynak: AA
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