Haberler

Zaviye Rafinerisi'nde dron saldırısı sonrası sızıntı kontrol altında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trablus'un batısındaki Zaviye Petrol Rafinerisi'nde bir tanka dron çarpması sonucu oluşan sızıntı, ekiplerin müdahalesiyle durduruldu. Olayda yangın ve yaralanma yaşanmazken, şirket silahlı gruplara rafineri çevresinde askeri teçhizat kullanmamaları uyarısında bulundu. Bölgede silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle bazı sahalarda üretim durduruluyor.

Libya'nın başkenti Trablus'un 60 kilometre batısındaki Zaviye Petrol Rafinerisi'nde petrol tanklarından birine dron çapması sonucu başlayan sızıntının kontrol altına alındığı belirtildi.

Zaviye Petrol Rafineri Şirketinden yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde petrol tanklarından birine dron çarpması sonucu tankta iki delik açıldığı ve sızıntı meydana geldiği aktarıldı.

İlgili ekiplerin tanka müdahale ederek sızıntıyı durdurduğu, olayda yangın çıkmadığı ve herhangi yaralanan olmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Zaviye kentindeki silahlı gruplara rafineri çevresinde dron gibi askeri teçhizat kullanmama uyarısı yapıldı.

Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.

Kaynak: AA
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş imzaya kaldı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaştı gibi

Fenerbahçe Ederson için kararını verdi

Fenerbahçe'den bomba Ederson kararı!
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bir can daha! Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti

Bir can daha! Kusma, halsizlik derken canından oldu
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!

Trump'ın şakası ünlü çiftin ilişkisini bitirdi

Trump'ın şakası ünlü çifti ayırdı!