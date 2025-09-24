Libya'da Zaviye Kentinde Silahlı Çatışmalar Başladı

Libya'nın başkenti Trablus'un 50 kilometre batısındaki Zaviye kentinde silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Libya Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Acil Durum Merkezi Zaviye Şubesinden yapılan açıklamada, Zaviye kentinde çatışmaların olduğu bölgelerdeki halka evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Çatışma bölgelerindeki Libyalıların acil durumlarda doğrudan Merkez ile irtibata geçmeleri için acil durum telefon numaraları paylaşıldı.

Zaviye'de eğitime ara verildi

Zaviye Belediyesi Eğitim Gözlem Merkezinden yapılan açıklamada da, Zaviye kenti sahil yolunun kuzeyindeki tüm eğitim öğretim merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci, öğretmen ve eğitim personelinin güvenlikleri için çatışmalar sona erene kadar duyuruları takip etmeleri ve talimatlara riayet etmeleri istendi.

Öte yandan Libya Genel Elektrik Şirketinden yapılan açıklamada, Zaviye'deki çatışmalarda Güney Trablus Elektrik Santralindeki bazı üretim ünitelerinin zarar gördüğü ve bu durumun elektrik şebekesinin istikrarını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik hizmeti verilemeyen bölgelerin yeniden hizmet alabilmesi için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.