Üye Girişi
Haberler

Libya'da Yahya Sinvar için Şehitler Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı

Libya'da Yahya Sinvar için Şehitler Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.

Akşam namazının ardından Şehitler Meydanı'nda, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaza katılan Trablus sakinlerinden Muhammed Abbud AA muhabirine verdiği röportajda, Filistin davasının ümmetin davası olduğunu ve her cuma Şehitler Meydanı'nda Gazze'ye destek için gösteri düzenlediklerini söyledi.

"Biz burada bugün Gazze'ye manevi destek, yardım toplamak ve dua için toplandık." diyen Abbud, Gazze'deki Filistin halkının zafer kazanmasını İsrail'in ise hezimete uğramasını temenni ettiğini kaydetti.

"Yahya Sinvar Filistin davası için, Beyt el-Makdis için şehit oldu"

Trablus yakınlarındaki Sabrata kentinden katılan Tarık el-Hattabi de Şehitler Meydanı'na İsrail saldırısInda hayatını kaybeden Hamas lideri Sinvar'ın gıyabi cenaze namazını kılmak için toplandıklarını ifade etti.

Yahya Sinvar'ın Libya'nın İtalyan işgalinden kurtarılmasında mücadele eden Ömer Muhtar'ı hatırlattığını söyleyen Hattabi, "Yahya Sinvar Filistin davası için, Beyt el-Makdis için şehit oldu. Önce Ahmed Yasin sonra İsmail Heniyye ardından da Yahya Sinvar şehit oldu. Şimdi yeni biri gelecek ve Beyt el-Makdis özgürleşinceye kadar bu böyle devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel

Yahya Sinvar Sivil Toplum Orta Doğu Politika İsrail Güncel Gazze Libya

Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

Korkunç itiraflar! "Bebek morarınca narkotik ilaç verdik"

 Böyle yüzsüzlük görülmedi! Vicdansız çete üyelerinin ifadeleri pes dedirtti

Vicdansız çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı Bakın ne istediler

 Biden duyurdu: İsrail'in İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum

Biden duyurdu: İsrail'in İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum
Yenidoğan çetesinin mağduru anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim

Acılı anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim
Mert Özdemir kim? Ambulans Şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hangi hastanede çalışıyor? TÜİK VELAYET ORANI - TÜİK evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, 2023'te kesinleşen boşanmalarda 171.213 çocuğun velayetlerinin anne ve baba... YAŞAYAN FOSİL - Hangisi, yüz milyonlarca yıl önceki fosillerine çok benzediği için "yaşayan fosil" olarak da adlandırılanlardan biridir? Antalyaspor Galatasaray 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? Time Dergisi 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilen kimdir? (Joe Biden, Elon Musk, Taylor Swift, Volodimir Zelenski) Hakan Doğukan Taşcı kim? Hemşire Hakan Doğukan Taşcı hangi hastanede çalışıyor? Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızı hangisi? "Gülen Gözler" adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği kız kim? Monaco Lille maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hasan Basri Gök kim? Hemşire Hasan Basri Gök hangi hastanede çalışıyor? Thales, Anaksimandros gibi antik çağ filozoflarının yaşamış olduğu hangi şehrin kalıntıları, günümüzde Aydın il sınırları içindedir? Kanal 33 CANLI izle! Kanal 33 telefondan TV'den nasıl izlenir? Kanal 33 TÜRKSAT frekansı ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.