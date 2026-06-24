Haberler

Libya'nın doğusunda tutuklu bulunan 10 Global Sumud Filosu aktivistinden 6'sı İstanbul'a getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya'nın doğusunda hukuka aykırı olarak alıkonulan Global Sumud Filosu Kara Konvoyu müzakere heyeti üyesi 10 aktivistten 6'sı, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucu serbest bırakılarak İstanbul'a getirildi. Diğer 4 aktivist ise Tunus'a tahliye edildi.

Libya'nın doğusunda tutuklu bulunan ve serbest bırakılan 10 Global Sumud Filosu Kara Konvoyu müzakere heyeti üyesinden 6'sı İstanbul'a getirildi.

Global Sumud Filosu Türkiye Yönetimi'nden yapılan açıklamada, 24 Mayıs'tan bu yana Libya'nın doğusundaki yönetim tarafından Bingazi'de hukuka aykırı olarak alıkonulan Global Sumud Filosu Kara Konvoyu müzakere heyeti üyesi 10 aktivistin, yaklaşık bir ay süren tutukluluğun ardından dün itibarıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, aktivistlerin özgürlüklerine kavuşmasının, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, çeşitli devletlerin yoğun diplomatik girişimleri, Global Sumud Filosu Türkiye yönetimi ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) ve Global Sumud Filosu hukuk ekiplerinin yürüttüğü titiz hukuki diplomasi sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Bu süreçte dünya çapında sergilenen sivil dayanışma seferberliğinin de uluslararası kamuoyu baskısı oluşturarak bu hukuksuzluğun sona ermesinde kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamada, Türk Hava Yolları uçağıyla bugün İstanbul Havalimanı'na gelen aktivistler Arjantinli Maria Gimenez ile Lucas Aguilere, ABD'li Jenelle Jones, Portekizli Ana Margarida Baptista, Polonyalı Laura Kwoczala ve İspanyalı Alicia Armesto'nun Global Sumud Filosu Türkiye Yönetim Ekibi, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve vatandaşlar tarafından karşılandığı bildirildi.

Bir önceki gece ise aktivistlerden İtalyan Leonarda Albeneza ile Domenico Centrone, Tunuslu Ashraf Khoja ve Uruguaylı Matias Alvarez Rodriguez Tunus'a tahliye edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

Türkiye uzun zamandır bekliyordu! ABD satışı kısa sürede yapacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

AK Parti rozeti takan başkan, bombayı Yavaş'ın kucağına bıraktı

Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

Yakıştı mı Hakan?

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı! Hedefleri bir kişi bile bırakmamak
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

Kırmızı ışıkta yan yana bekledikleri ismin kimliği şaşırttı
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu