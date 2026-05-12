Haberler

YTB, Libya'da Türkiye Bursları için sınav ve mülakat yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Libya'nın Trablus ve Bingazi kentlerinde Türkiye Bursları için sınav ve mülakat düzenledi. Başarılı öğrenciler, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim almayı hedefliyor. Bu yıl başvurularda yaklaşık yüzde 100 artış gözlemleniyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Libya'nın başkenti Trablus ve Bingazi kentlerinde Türkiye Bursları için sınav ve mülakat yaptı.

Libya'nın çeşitli kentlerinden Türkiye Burslarına başvuran başarılı öğrenciler, Türkiye'deki üniversitelerde uluslararası standartlarda eğitim imkanı yakalamayı hedefliyor.

YTB Uluslararası Öğrenciler Dairesi Koordinatörü Dr. Kemal Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YTB'nin Libya'da yıllardır Türkiye Bursları için mülakat yaptığını ver her yıl daha nitelikli öğrencilerin başvuruda bulunduğunu söyledi.

Trablus'un yanı sıra ülkenin doğusunda; Bingazi'de de sınav ve mülakat yaptıklarını aktaran Kaya, "Geçtiğimiz yıla göre başvurularda yaklaşık yüzde 100 artış olduğunu görüyoruz. Bu sene Libya genelinden 1100 başvuru aldık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Bursları" kapsamında Türkiye'de eğitim alan yaklaşık 250 Libyalı öğrencinin bulunduğunu kaydeden Kaya, bu yıl lisans üstü başarılı öğrencilerin başvurusunda ciddi artış olduğunu bildirdi.

Kaya, özellikle halihazırda Libya üniversitelerinde akademisyen kadrolarında olan ve doktora eğitimi almak isteyen çok sayıda başvurunun olduğunu belirtti.

Libya'da bu yıl Trablus ve Bingazi'de 90'ın üzerinde mülakat yaptıklarını aktaran Kaya, "Niçin Türkiye'yi tercih ettikleri konusunda özellikle mülakatlar esnasında öğrencilerimizden Türkiye ve Libya arasındaki kültürel, tarihi bağların her zaman bir öncelik sebebi olduğu geri dönüşünü alıyoruz. Bir güven ilişkisi söz konusu." dedi.

YEE Trablus Merkezinde Türkiye mezunu Libyalılar ile mülakata giren öğrencileri bir araya geldi

Yunus Emre Enstitüsü Merkezinde Türkiye mezunu Libyalılar ile Türkiye Burslarına başvuran öğrencileri bir arya getirdikleri "Türkiye'de Eğitim Hayatı" temalı bir etkinlik de düzenlediklerini paylaşan Kaya, "Etkinliğe 60 kişi katıldı, böylelikle mezun öğrencilerimiz hali hazırda mülakata giren öğrencilerle tecrübelerini paylaşmış oldular." ifadelerini kullandı.

Kaya, Trablus'ta bulunduğu sürede Trablus Üniversitesi Rektörü Halid Avn ile de görüştüklerini ve Trablus Üniversitesi öğrencilerinin Türkiye Burslarından yararlanmaları konusunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Trablus Koordinatöri Ahmet Yusuf Özdemir de YTB'nin sınav ve mülakatlarına YEE Türk Kültür Merkezi olarak ev sahipliği yaptıklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

YEE Trablus Merkezinde düzenlenen "Türkiye'de Eğitim Hayatı" etkinliğine Libyalı Türkiye mezunları ile mülakata giren öğrencileri bir araya getirdiklerini aktaran Özdemir, "Türkiye mezunu Libyalıların mülakata giren adaylara tecrübe paylaşımını sağlamak açısından faydalı olacağı kanaati oluştu. Bu vesileyle böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptık" diye konuştu.

Özdemir, ilerleyen dönemlerde Türkiye'de eğitim almak isteyen öğrenciler için Türkçe öğrenmek isterlerse YEE'nin her zaman kendilerine hizmet vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmine Polat:

yav eğer gerçekten bu kadar talep varsa niye haber olmuş gibi yapıyorlar bunu yani normal bir şey değil mi zaten. neyse boşver

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Akif Kurt:

Harika bir şey, Libyalı gençler Türkiye'de okuyup gelişebilecekler, çok güzel bir fırsat bu onlar için!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Sarı:

Yüzde 100 artış demişler ama asında ne kadar gerçek bu rakam bilemiyorum, arkada başka sebepler mi var acaba!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

İki başkan adayının da kararı aynı: İşte İrfan'ın Fener'deki geleceği
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray için gemileri yaktı
Özkan Yalım 5 saat süren 'ek ifade' verdi

Özkan Yalım'ın ek ifadesi tamamlandı! 5 saat sürdü
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi