Libya'da Türk Sineması Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Libya'nın başkenti Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsü'nin (YEE) düzenlediği Türk sineması etkinliği yoğun ilgi gördü.

YEE'nin Trablus'taki merkezinde Türk sinemasının klasik filmlerinden "Hababam Sınıfı" gösterimi yapıldı. Bahçe sineması şeklinde yapılan film gösterimine yoğun katılım olduğu görüldü.

YEE Trablus Koordinatörü Dr. Ahmet Yusuf Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'taki YEE merkezinde ilk film gösterimini bahçe sineması şeklinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Hababam Sınıfı filmi ile başladık. Kendi portföyümüzde belirli filmler var. Onları dönem dönem Türk sinemasına ilgi duyan Libyalılar ile buluşturmayı hedefliyoruz." diyen Öztürk, Arapça alt yazılı olduğu için etkinliğin aynı zamanda Türkçe bilmeyenlere de hitap ettiğini kaydetti.

Türk kültürünün tanıtılmasında sinemanın önemli bir araç olduğunu aktaran Öztürk, "YEE özellikle kültür alanında aktivitelere önem veriyor. Kültürün önemli araçlarından bir tanesi de sinema. Türk sineması da özellikle son dönemde Libya'da ve dünyanın farklı yerlerinde ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Film gösterimi sırasında izleyicilere patlamış mısır ve çay ikram edildi.