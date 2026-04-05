Haberler

Libya'da 2025'te Savaştan Kalma Patlamamış Mühimmat Nedeniyle 63 Kişi Öldü ya da Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, 2025 yılında Libya'da patlamamış mühimmat ve mayınlar nedeniyle 21'i çocuk 63 kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını açıkladı. Mühimmat kirliliği, yerleşim alanları ve tarım arazilerini tehdit ediyor.

TRABLUS, 5 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, ülkede 2025 yılında savaştan geriye kalan patlamamış mühimmat ve mayınlar nedeniyle 21'i çocuk 63 kişinin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığı bildirdi.

UNSMIL, cumartesi günü yaptığı açıklamada, tekrarlanan silahlı çatışmalar ve mühimmatın güvenli olmayan koşullarda depolanmasının, Libya genelinde yerleşim alanlarını, yolları ve tarım arazilerini etkileyen geniş çaplı bir mühimmat kirliliğine yol açtığını belirtti.

Açıklamada, 2025 yılının mayıs ayında Trablus'ta yaşanan büyük çaplı silahlı çatışmaların yanı sıra, son iki yıl içinde nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki mühimmat depolarında yaşanan dört kazara patlamanın Libya'daki patlayıcı mühimmat kirliliğinin ciddiyetini ortaya koyduğu ifade edildi.

Ayrıca aktif çatışmaların azaldığı bölgelerde bile, özellikle güvenli olmayan silah ve mühimmat stokları nedeniyle risklerin devam ettiği ve bunun evlerine dönen yerinden edilmiş aileler için acil bir tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

Böylesi daha önce olmadı! Dünyanın gözü bu haritada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor