Libya'da "Gazze'ye destek" gösterisi yapıldı

Libya'nın başkenti Trablus'ta yer alan Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce Libyalı, ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak sloganlar eşliğinde Gazze'ye destek gösterisi gerçekleştirdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne destek ve dayanışma gösterisi kapsamında Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce Libyalı, "Canımızla kanımızla seni kurtaracağız ey Aksa", "Ey Yahudiler 7 Ekim, Aksa geri dönecek", "Filistin… Ey Allah'ım vaat ettiğin zaferin" gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Göstericilerden AA muhabirine konuşan Beşir Aribi, Gazze ve Filistin halkına destek ve dayanışma sergilemek için toplandıklarını söyledi.

Filistin meselesinin Libyalıların ve tüm Müslümanların davası olduğunu kaydeden Aribi, "Libyalılar Filistin'i severler. Bu bir İslam davasıdır. Tüm Arap ülkelerde halkın Filistin'i destek için sokağa çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Göstericilerden Abdusselam Miskavi de "Bugün abluka altına alınan Filistinli kardeşlerim için buradayız. Bugün halk olarak burada toplandık. Önümüzdeki cuma çok daha büyük bir gösteri olacak inşallah." dedi.

Filistin halkına mesaj göndermek istediğini ifade eden Miskavi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz sizinleyiz. Size dua ediyor, sizin yanınızda duruyoruz. Davanız, davamızdır."

-İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.