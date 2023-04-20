Libya'da bayram öncesi geleneksel kıyafetlere rağbet artıyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda hareketlilik artarken ülkenin geleneksel kıyafetlerine yoğun ilgi olduğu görülüyor.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda hareketlilik artarken ülkenin geleneksel kıyafetlerine yoğun ilgi olduğu görülüyor.

Trablus'taki Eski Şehir bölgesinde yer alan Rubaa Çarşısı da bayram alışverişi için en çok tercih edilen yerlerden biri.

Alışveriş için sadece Trablus'tan değil çevre illerden de insanların geldiği Rubaa Çarşısı, "Arap Çarşısı" olarak da biliniyor

Çarşıda çoğu Osmanlı döneminden kalma tarihi yapıların arasında çok sayıda mağaza ve dükkan bulunuyor.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla Rubaa Çarşısı da hareketlenmeye başladı. Ekonomistler, tatil öncesi Libya'da faaliyet gösteren bankaların çoğunda finansal likiditenin bulunmasının, satın alma gücünü artırdığını belirtiyor.

Alışveriş için çarşıya gelen Libyalılar, daha çok geleneksel kıyafetlere rağbet gösteriyor.

Erkeklerin giydiği geleneksel kıyafet "zebun"

Libya'da erkeklerin giydiği geleneksel kıyafetlere "zebun" adı veriliyor. Bu kıyafet, işlemeli ve çeşitli renklerde pantolon, uzun gömlek, hafif bir ceket ya da yelek olmak üzere 3 ya da 4 parçadan oluşuyor.

Çeşitli motifler ve işlemelerin kullanıldığı bu giysiler makinada ya da elde işlenebiliyor. Libyalıların bir kısmı bu kıyafetle birlikte başlarına "meşne" adı verilen bir fes takmayı tercih ediyor.

Bayramda geleneksel kıyafetler tercih ediliyor

Aile ismini verdiği mağazasında geleneksel kıyafetler satan Nasır el-Habeyşi (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rubaa Çarşısı'nda Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla bir hareketlilik yaşanıyor. Geleneksel kıyafetlere yönelik büyük bir talep var." dedi.

Libyalıların özellikle bayramlarda geleneksel kıyafetleri tercih ettiğini belirten Habeyşi, "Bu giysilerin fiyatları 250 dinar (50 dolar) ile 600 dinar (120 dolar) arasında değişiyor. El işlemeli kıyafetler ise 2 bin dinar (400 dolar) civarında." diye konuştu.

Habeyşi, Libya'da ham maddenin yetersiz olması nedeniyle Mısır'ın İskenderiye kentinde üretilen bu ürünlerin ülkeye ithal edildiğini söyledi.

Bu yılki rağbet geçmiş yıllara nazaran daha fazla

Geleneksel giysilerin satışını yapan Murad el-Mezuk da bu sene önceki yıllara nazaran bu kıyafetlere ilginin daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Çarşıda Libya dışında başka ülkelerin de kıyafetlerinin satıldığını, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi diğer ülkelere ait geleneksel kıyafetlerin de oldukça yaygın olduğunu söyleyen Mezuk, ancak Libyalıların tercihinin genellikle kendi yöresel kıyafetleri olduğunu vurguladı.

Mezuk. ayrıca "Bu sene kıyafetlerin fiyatları, geçen yıllara göre daha düşük. Bu sebeple çarşı ve pazarda yoğunluk ve hareketlilik var." ifadelerini kullandı.