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Libya Başbakanı Dibeybe ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo Libya'da seçimlerin yapılması konusunu ele aldı

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ikili ilişkileri ve Libya'da seçimlerin yapılması konusunu ele aldı. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Libya'da seçimlerin yapılması konusu değerlendirildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ikili ilişkileri ve Libya'da seçimlerin yapılması konusunu ele aldı.

Libya hükümetinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, ülkeye resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Embalo ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile Libya'da seçimlerin yapılması konusu değerlendirildi.

Libya'yı ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu ve ikili ilişkileri güçlendirme arzusunu dile getiren Embalo, Gine Bissau ile Afrika Birliği ülkelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasına yönelik çabaları desteklediğini kaydetti.

Dibeybe de iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değindi ve Afrika Birliği ile Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu (CEN-SAD) ülkelerinin çabalarının Libya'da seçimlerin yapılması yoluyla geçiş döneminin son bulması için gösterilen uluslararası çabalarla uyum içinde olduğunu ifade etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'de dün Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo'yı resmi törenle karşılamış ve ikili görüşmede bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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