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Libya Başbakanı Dibeybe, Mısır İstihbarat Başkanı Reşad ile görüştü

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Trablus'ta bir araya gelerek ikili işbirliği ve bölgedeki siyasi gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, Libya'da güvenlik, istikrar ve ulusal birliğin güçlendirilmesi vurgulandı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile ikili işbirliği ve bölgedeki siyasi gelişmeleri ele aldı.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Dibeybe, Mısır İstihbarat Başkanı Reşad'ı başkent Trablus'ta kabul etti.

Görüşmede Reşad, ülkesinin Libya ile çeşitli alanlarda işbirliği ve koordinasyonu güçlendirme arzusunda olduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin selamlarını ileten Reşad, ayrıca Dibeybe'ye yazılı bir mektup teslim etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede taraflar; ortak çıkarlara hizmet edecek, Libya'da güvenlik ile istikrarı destekleyecek, ülkenin birliğini ve egemenliğini koruyacak, ulusal kurumları birleştirme çabalarını güçlendirecek ve barışçıl siyasi süreci pekiştirecek şekilde koordinasyon ve istişarelerin devam etmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
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