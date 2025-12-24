Libya askeri heyeti Ankara'da düşen jetin enkazında incelemelerde bulunuyor
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekiler, jet kazasında mürettebatla birlikte kayboldu. Olayın ardından askeri heyet Ankara'ya geldi ve kazanın meydana geldiği alanda inceleme başlattı.
Libya'dan gelen bir grup askeri yetkili, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında incelemelerde bulunuyor.
Kazanın ardından görevlendirilen askeri yetkililer, hava yoluyla Ankara'ya geldi.
Burada Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince karşılanan heyet, daha sonra sivil minibüsle Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyüne geçti.
Görevlilerle jetin enkazının bulunduğu alana geçen heyettekilerin incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel