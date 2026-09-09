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Libya, aralarında bulaşıcı hastalık taşıyanların da bulunduğu 50 Sudanlı düzensiz göçmeni sınır dışı etti

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Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde, aralarında bulaşıcı hastalık taşıyanların da bulunduğu Sudanlı 50 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı.

Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde, aralarında bulaşıcı hastalık taşıyanların da bulunduğu Sudanlı 50 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı.

Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminden yapılan açıklamada, sınır dışı işleminin hastalıkların yayılmasının önlenmesi, barınma merkezleri ve toplum sağlığının korunması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Birimin, kamu sağlığını korumak amacıyla saha çalışmalarına ve yasal prosedürleri uygulamaya devam edeceği kaydedildi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA
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