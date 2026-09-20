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Liberman, Batı Şeria'daki saldırı sonrası 'Köy yerle bir edilmeli' dedi

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Avigdor Liberman, Batı Şeria'da bir İsraillinin öldüğü saldırının ardından saldırıyı düzenlediği öne sürülen Filistinlinin köyünün İsrail ordusunca yıkılmasını istedi. Liberman, Ramallah yakınlarındaki saldırıya ilişkin 'Köy yerle bir edilmeli' dedi.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, işgal altındaki Batı Şeria'da bir İsraillinin öldüğü silahlı saldırının ardından, saldırıyı düzenlediği öne sürülen Filistinlinin köyünün İsrail ordusu tarafından yıkılması çağrısında bulundu.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ramallah'ın kuzeybatısındaki yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim birimi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Filistinlinin yaşadığı köye İsrail ordusunun girmesi gerektiğini savunan Liberman, "Köy yerle bir edilmeli. Ağır bir bedel ödetilmeli." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Halamiş yakınlarında silahlı saldırıda ağır yaralanan İsraillinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusu ise daha sonra hastanede yaralı bir Filistinlinin gözaltına alındığını duyurarak bu kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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