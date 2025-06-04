LGS sınav giriş bilgileri erişime açıldı

LGS sınav giriş bilgileri erişime açıldı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran'da yapılacak 2025 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) için, önemli bir duyuruda bulundu. MEB'in sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, sınava giriş belgeleri an itibarıyla erişime açıldı.

E-OKUL ÜZERİNDEN ULAŞILABİLECEK

Bakanlık ayrıca, LGS sınavına dair sınav yeri, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerinin e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden öğrenilebileceğini duyurdu.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınarak onaylandıktan sonra öğrencilere verilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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