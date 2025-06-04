LGS sınav giriş bilgileri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran'da yapılacak 2025 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) için, önemli bir duyuruda bulundu. MEB'in sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, sınava giriş belgeleri an itibarıyla erişime açıldı.

E-OKUL ÜZERİNDEN ULAŞILABİLECEK

Bakanlık ayrıca, LGS sınavına dair sınav yeri, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerinin e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden öğrenilebileceğini duyurdu.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınarak onaylandıktan sonra öğrencilere verilecek.